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В Кремле приветствуют все, что приближает достижение мира на Украине и целей СВО

Алексей Курильченко
12:14 27.04.2023
Дмитрий Песков прокомментировал телефонный разговор Си Цзиньпина и Владимира Зеленского.
В Кремле приветствуют все, что приближает достижение мира на Украине и целей СВО
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда
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Кремль приветствует телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским, как и любые действия, которые могут приблизить достижение мира на Украине и целей специальной военной операции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы готовы приветствовать все, что может приблизить окончание конфликта на Украине и достижение Россией всех поставленных целей. А что касается самого факта общения, то это суверенное дело каждой из этих стран и вопросы их двустороннего диалога», - заявил Песков журналистам.

Как сообщило Центральное телевидение Китая, Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским 26 апреля. После этого китайский лидер заявил, что направит своего представителя на Украину и в другие страны для консультаций по урегулированию.

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