В стране и мире Си Цзиньпин и Зеленский провели телефонный разговор Вероника Волосунова Ранее лидер КНР призывал к скорейшему возобновлению мирных переговоров по ситуации на Украине. © Фото: Li Gang, XinHua, Globallookpress Читайте нас на: Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает RT со ссылкой на Центральное телевидение Китая. «Си Цзиньпин и президент Украины провели телефонный разговор», - следует из сообщения. Напомним, 6 апреля Урсула фон дер Ляйен, прилетевшая в Китай вместе с президентом Франции, заявила, что Си Цзиньпин готов поговорить с Зеленским, но когда будет «подходящее время». Так лидер Китая ответил на призыв позвонить главе киевского режима. Экспертное мнение и аналитика