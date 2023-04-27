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Танкисты Восточного военного округа тренируются бороться с бронетехникой в Забайкалье

12:40 27.04.2023
На танковой директрисе полигона Красный Яр военнослужащие в составе экипажей Т-72Б выполняют стрельбу в движении на дистанциях от 600 до 1 800 метров.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны России публикует кадры подготовки военнослужащих Восточного военного округа (ВВО) в Забайкалье.

На полигоне бойцы ведут огонь из вооружения танков Т-72Б на расстоянии до 1 800 метров. Огонь ведется из пушек и танковых пулеметов. На занятиях военнослужащие оттачивают навыки по загрузке боекомплекта, посадке и высадке из танка при выполнении нормативов.

Занятия проходят под руководством опытных инструкторов и с учетом специфики проведения специальной военной операции. Каждый элемент упражнения доводится до полного автоматизма.

Также военнослужащие стреляют из автоматов АК-12 по мишеням, имитирующим живую силу противника.

Ранее Минобороны опубликовало кадры подготовки подразделений ЗВО к штурму украинских позиций. На видеозаписи показано, как бойцы под прикрытием БМП продвигаются вперед и ведут огонь, а также стреляют с различных положений.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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