Танкисты Восточного военного округа тренируются бороться с бронетехникой в Забайкалье
Министерство обороны России публикует кадры подготовки военнослужащих Восточного военного округа (ВВО) в Забайкалье.
На полигоне бойцы ведут огонь из вооружения танков Т-72Б на расстоянии до 1 800 метров. Огонь ведется из пушек и танковых пулеметов. На занятиях военнослужащие оттачивают навыки по загрузке боекомплекта, посадке и высадке из танка при выполнении нормативов.
Занятия проходят под руководством опытных инструкторов и с учетом специфики проведения специальной военной операции. Каждый элемент упражнения доводится до полного автоматизма.
Также военнослужащие стреляют из автоматов АК-12 по мишеням, имитирующим живую силу противника.
Ранее Минобороны опубликовало кадры подготовки подразделений ЗВО к штурму украинских позиций. На видеозаписи показано, как бойцы под прикрытием БМП продвигаются вперед и ведут огонь, а также стреляют с различных положений.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.