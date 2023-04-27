Опубликованы кадры подготовки подразделений ЗВО к штурму украинских позиций
Министерство обороны РФ публикует кадры подготовки штурмовых подразделений Западного военного округа на полигоне в тыловом районе спецоперации. В описании говорится, что военнослужащие отрабатывают сценарий реального боя.
На видеозаписи показано, как бойцы под прикрытием БМП продвигаются вперед и ведут огонь. Бойцы оттачивают навыки стрельбы из различных положений - в движении, стоя, с колена, лежа.
Огневая и тактическая подготовка проходит ежедневно по несколько часов. Это делается, чтобы штурмовики не теряли сноровку, бдительность и профессионализм.
Каждый элемент отрабатывается до автоматизма, чтобы на поле боя быть готовыми к любым неожиданностям. Инструкторы охотно делятся с военнослужащими своим опытом. Занятия проходят с учетом проведения спецоперации.
Ранее Минобороны опубликовало кадры боевой работы артиллерийских подразделений Воздушно-десантных войск на Артемовском направлении.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.