Опубликованы кадры подготовки подразделений ЗВО к штурму украинских позиций

Огневая и тактическая подготовка проходит каждый день по несколько часов. Тренировки проводятся в тыловом районе специальной военной операции

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны РФ публикует кадры подготовки штурмовых подразделений Западного военного округа на полигоне в тыловом районе спецоперации. В описании говорится, что военнослужащие отрабатывают сценарий реального боя.

На видеозаписи показано, как бойцы под прикрытием БМП продвигаются вперед и ведут огонь. Бойцы оттачивают навыки стрельбы из различных положений - в движении, стоя, с колена, лежа.

Огневая и тактическая подготовка проходит ежедневно по несколько часов. Это делается, чтобы штурмовики не теряли сноровку, бдительность и профессионализм.

Каждый элемент отрабатывается до автоматизма, чтобы на поле боя быть готовыми к любым неожиданностям. Инструкторы охотно делятся с военнослужащими своим опытом. Занятия проходят с учетом проведения спецоперации.

Ранее Минобороны опубликовало кадры боевой работы артиллерийских подразделений Воздушно-десантных войск на Артемовском направлении​.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.