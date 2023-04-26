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Захарова заявила, что США сами не включили Уилана в обмен заключенными

Игнат Далакян
09:34 26.04.2023
Дипломат добавила, что достаточно странно приводить родственников Уилана на заседание СБ ООН, посвященное многосторонности.
Захарова заявила, что США сами не включили Уилана в обмен заключенными
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости
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Соединенные Штаты сами не включили Пола Уилана в обмен заключенными. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат добавила, что непонятно зачем США приводили на Совет безопасности ООН с участием главы МИД РФ Сергеем Лавровым сестру Уилана.

«Достаточно странно приводить родственников Пола Уилана на заседание Совета безопасности ООН, посвященное многосторонности», - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что в ходе недавнего обмена заключенными правительство США предпочло вернуть на родину американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную за провоз наркотических веществ, а не Пола Уилана.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что Соединенные Штаты готовы к креативным решениям по Гершковичу и Уилану для достижения сделки по освобождению. Эти американские граждане осуждены в России за шпионаж.

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