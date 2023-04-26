Wirtschaftswoche: Запад недооценил решимость РФ и не смог приземлить ее авиапарк

По данным немецкого журнала, анализ данных не показал существенных различий между движениями рейсов с апреля 2022 года по конец 2023 года.

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Анализ данных о воздушном движении над Российской Федерацией показывает, что санкции на ней не сказались. Об этом рассказал немецкий журнал Wirtschaftswoche.

«Сравнение движения рейсов с апреля 2022 года, вскоре после вступления в силу санкций, с движением с конца марта 2023 года не показывает существенных различий», - цитирует RT издание.

Как пишет журнал, западные страны исходили из того, что три четверти авиапарка России производится за рубежом. Кроме того, страны Запада недооценили решимость Российской Федерации. Так, например, президент РФ Владимир Путин быстро одобрил экспроприацию принадлежащих странам Запада воздушных судов и их перерегистрацию в Российской Федерации.

Ранее экономист Василий Колташов рассказывал, как страны Европейского союза продолжают торговлю с Россией в обход своих же санкций. Эксперт привел примеры иностранных компаний, которые ввозят в РФ свои товары через третьи страны.