Безвозвратные потери противника на Херсонском направлении составили более 30 человек.

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На Херсонском направлении группировка Вооруженных сил РФ «Днепр» нанесла огневое поражение по складу материальных средств, вооружения и техники украинских боевиков. Высокоточным ударом были уничтожены 15 вражеских диверсантов, три быстроходные лодки, а также боеприпасы. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Алексей Рулев.

Также артиллерия уничтожила пункт временной дислокации противника и кочующий минометный расчет. Безвозвратные потери противника составили более 30 человек.

Ранее авиационные подразделения «Западной» группировки российских войск на Купянском направлении уничтожили опорный пункт украинских националистов. Также были уничтожены две диверсионно-разведывательные группы противника, сорвано три попытки смены подразделений.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов