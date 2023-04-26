МО РФ: группировка «Днепр» уничтожила 15 украинских диверсантов и склад противника
На Херсонском направлении группировка Вооруженных сил РФ «Днепр» нанесла огневое поражение по складу материальных средств, вооружения и техники украинских боевиков. Высокоточным ударом были уничтожены 15 вражеских диверсантов, три быстроходные лодки, а также боеприпасы. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Алексей Рулев.
Также артиллерия уничтожила пункт временной дислокации противника и кочующий минометный расчет. Безвозвратные потери противника составили более 30 человек.
Ранее авиационные подразделения «Западной» группировки российских войск на Купянском направлении уничтожили опорный пункт украинских националистов. Также были уничтожены две диверсионно-разведывательные группы противника, сорвано три попытки смены подразделений.
Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов