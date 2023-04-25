МО РФ: на Купянском направлении уничтожены опорный пункт и девять укрытий украинских националистов
На Купянском направлении авиационные подразделения «Западной» группировки российских войск уничтожили опорный пункт украинских националистов в районе Мелового. Также поражены девять укрытий личного состава противника. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин.
Также были уничтожены две диверсионно-разведывательные группы противника, сорвано три попытки смены подразделений. Залпом из артиллерийского орудия «Мста-С» были уничтожены грузовик и два пикапа.
На Лисичанском направлении был нанесен удар по пункту временной дислокации бригады украинских боевиков в районе Славянска. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.
Ранее ракетные подразделения «Южной» группировки российских войск нанесли удар по пункту временной дислокации 54-й механизированной бригады украинских боевиков на Лисичанском направлении. Безвозвратные потери противника составили более 25 человек и три единицы военной техники.
Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов