Khaleej Times: японский модуль Hakuto-R с арабским луноходом потерялся в 10 метрах от Луны

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Миссия ОАЭ на Луну была близка к успеху, но в десяти метрах от спутника Земли японский модуль Hakuto-R с арабским луноходом пропал с радаров. О потере связи с космическим кораблем с луноходом «Рашид» на борту эмиратская газета Khaleej Times со ссылкой на источники в частной космической компании ispace.

«"Рашид" был всего в нескольких минутах от посадки на Луну, когда наземная команда потеряла связь с космическим кораблем. Центр управления в Нихонбаши не смог подтвердить успех лунного посадочного модуля», - рассказали изданию в ispace.

Связь с космическим кораблем прервалась, когда до поверхности Луны оставалось всего 10 метров.

«Инженеры ispace работают над подтверждением текущего статуса посадочного модуля», -отметили в компании.

По данным издания, в Космическом центре имени Мухаммеда бен Рашида оценивали шансы на успешность миссии один к двум, что объясняется сложностью задачи по посадке корабля на поверхность Луны. За всю историю освоения космоса с ней пока справились только три страны - США, СССР и Китай.