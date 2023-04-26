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Расчеты «Гиацинтов-С» уничтожили скрытые украинские позиции на расстоянии 15 километров

05:00 26.04.2023
Российские бойцы выполнили нацеливание и огнем орудия атаковали зенитные установки националистов, которые пытались нанести огневое поражение российским подразделениям.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Министерство обороны России продемонстрировало видео боевой работы расчетов 152-мм самоходных артиллерийских установок «Гиацинт-С» Западного военного округа (ЗВО), выполняющих задачи по уничтожению огневых позиций украинских боевиков в зоне проведения специальной военной операции.

Разведывательные подразделения вскрыли замаскированные огневые позиции украинских зенитных установок в районе лесополосы и передали координаты для дальнейшего уничтожения. Расчеты «Гиацинтов» выдвинулись на огневой рубеж для уничтожения целей по полученным разведанным. В ходе выполнения боевых задач военнослужащие выполнили нацеливание и огнем орудия атаковали зенитные установки националистов, которые пытались нанести огневое поражение российским подразделениям.

Стрельба велась 152-мм осколочно-фугасными снарядами на дистанцию около 15 километров. Корректировка артиллерийского огня и фиксирование уничтожения целей совершалась с помощью разведывательного комплекса. После проведения стрельбы артиллеристы сменили позиции на запасные.

Ранее российское оборонное ведомство показало, как десантники уничтожили взводный опорный пункт украинских боевиков из гаубиц Д-30 и орудий «Гиацинт-Б».

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.

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