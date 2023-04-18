Десантники уничтожили взводный опорный пункт боевиков из гаубиц Д-30 и орудий «Гиацинт-Б»
В зоне специальной военной операции десантники при помощи беспилотников обнаружили в лесополосе взводный опорный пункт украинских боевиков. Координаты противника незамедлительно передали артиллерийским подразделениям ВДВ.
Точным огнем с закрытых огневых позиций расчеты 122-мм гаубиц Д-30 и 152-мм буксируемых орудий «Гиацинт-Б» уничтожили окопавшихся националистов. Кадры боевой работы опубликовало Министерство обороны Российской Федерации.
От получения цели до первого выстрела прошло не более двух минут. Затем была проведена корректировка огня. В результате удалось уничтожить большое количество боевиков.
Ранее «Звезда» показывала кадры ударов по удаленным опорным пунктам националистов из пушки «Гиацинт-Б». Контроль поражения врага осуществлялся при помощи БПЛА.
Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.