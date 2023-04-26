Отец Константин посетил бойцов батальона «Август» с иконой, подаренной Путиным

Священнослужитель освятил танки Т-72 и Т-90 «Прорыв», а также благословил экипажи на ратные подвиги.

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Отец Константин Луганской епархии посетил батальон «Август» с иконой, подаренной президентом России Владимиром Путиным. Икона пройдет по всем частям и соединениям, принимающим участие в специальной военной операции на указанном направлении.

Священнослужитель освятил танки Т-72 и Т-90 «Прорыв», а также благословил экипажи на ратные подвиги. Икона обойдет все позиции наших войск, что поможет воодушевить бойцов и укрепить их веру в победу. Нынешнюю акцию многие ассоциируют с временами Великой Отечественной войны, когда икона Казанской Божьей Матери помогла Красной армии победить.

Напомним, Владимир Путин в штабе «Днепр» подарил военнослужащим копию иконы, хозяином которой был Петр Ванновский - военный министр в Российской империи. Глава государства во время посещения штаба «Днепр» поздравил военных с Пасхой и приподнес им икону в качестве подарка.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.