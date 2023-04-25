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Патрушев заявил, что Запад не оставляет надежды нанести поражение России

Марина Крижановская
16:18 25.04.2023
Секретарь Совбеза РФ указал, что Россия мешает Западу в осуществлении его бесчеловечных планов.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Запад не прекращает попыток изолировать Россию на мировой политической арене, а также все еще надеется нанести ей поражение. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Вместе с тем он отметил, что в глобальном масштабе кризис будет усиливаться. Свои заявления он сделал во время ежегодного пленарного заседания научного совета при Совбезе.

«Проводимая по линии научного совета аналитическая работа позволяет говорить о том, что кризисные явления в глобальном масштабе будут усиливаться. Возглавляемый англосаксами коллективный Запад не оставляет надежды нанести поражение России, обеспечить ее изоляцию в мире, лишить статуса великой державы, способной дать отпор США и стремлению к глобальному доминированию», - сообщил Патрушев.

Он добавил, что важно понимание того, что Россия «традиционно мешает им в осуществлении бесчеловечных планов», а также что в преследовании своих интересов США и Великобритания готовы пренебречь благополучием своих европейских союзников.

«Вашингтон и Лондон при их реализации не останавливаются ни перед чем. Мы видим, что правящая верхушка англосаксов в собственных корыстных интересах способна не только тормозить экономическое развитие третьего мира, но и поставить под вопрос благополучие своих европейских союзников, в том числе в сфере энергетики и промышленного производства», - отметил секретарь СБ РФ.

Ранее Николай Патрушев назвал США «чемпионом» по числу развязанных в мире войн и нарушениям суверенитета других стран. Он добавил, что Москва будет только приветствовать, если Вашингтон примет решение двигаться к демократии и прекратит унижать своих союзников-вассалов.

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