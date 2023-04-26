Акция «Бессмертный полк», до которой меньше двух недель, пройдет в новых форматах в 2023 году

Шествия «Бессмертного полка» в этом году не запланировано, но оно пройдет сразу в альтернативных форматах - портреты ветеранов ВОВ и погибших бойцов СВО появятся на автомобилях и на стеклах общественного транспорта, на футболках и бейджах, а также в соцсетях.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

В целях безопасности акцию «Бессмертный полк России» проведут в нынешнем году в альтернативных форматах. Портреты героев предлагают разместить на автомобилях, в окнах зданий и даже на одежде. Вспоминать можно не только дедов и прадедов - на фотогафии может быть и погибший боец СВО.

«Можно обратится в полиграфическую компанию или изготовить самостоятельно - распечатать на клейкой бумаге или закрепить в файле и прикрепить на одежду», - рассказала Наталья Шадрина, руководитель Исполкома ООД «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК РОССИИ».

Фотографию героя рекомендуется клеить на заднее стекло автомобиля либо на заднее боковое. Это лучший вариант, чтобы все, например, в пробке увидели вашего дедушку. Если стекло автомобиля тонированное, можно заламинировать фотографию и приклеить ее с внешней стороны.

Пользователи соцсетей могут сменить на этот день изображение со своего аватара на фотографию родственника-фронтовика.

Поучаствовать в акции есть возможность у всех - например, найти в архиве фотографии участников Великой Отечественной войны, родственников у которых нет.

«Можно взять героев, которые погибли 18-летними. В каждом субъекте есть книги памяти - можно посмотреть, потому что у этих героев не осталось родственников», - добавила Наталья Шадрина.

А вот в семье члена регионального штаба Бессмертного полка России в Московской области Владимира Гаскова своих героев знают хорошо - два деда воевали в Великой Отечественной войне. Сейчас Владимир сам отправляется в зону СВО.

«Я, как офицер МВД в отставке, не видел для себя другого пути <...> я офицер в четвертом поколении, начиная от прадеда. У нас все были защитниками отечества. Прадед воевал изначально в Туркестане, он был казак. Дед - участник Великой Отечественной Войны, танковый десант», - поделился Гасков.

С фотографиями прадедов провожает на спецоперацию Владимира дочка Саша. Эти фотокарточки она будет хранить и пересматривать пока ждет отца - своего личного героя.

«Горжусь папой. Чуть-чуть волнение испытываю, потому что долго не буду его видеть. И очень сильно горжусь, что он идет защищать свою Родину», - заключила Александра Гаскова.

Ранее стало известно, что полиция не будет штрафовать за портреты героев войны на машинах в ходе «Бессмертного полка». Один из критериев - изображения не должны ограничивать обзор с места водителя.