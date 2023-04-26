Экзотические наемники из Японии и Израиля рассказали, что делают на Украине

Если наемниками на Украине из США и Европы уже сложно удивить, то о японцах и гражданах Израиля ранее известно не было.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press

Сегодня в сети засветились испаноговорящие наемники, воюющие на стороне киевского режима. На кадрах из окопа они передают приветы. Из какой именно они страны - пока не установлено, но теперь у них только два пути: либо остаться лежать в полях Украины, любо, если повезет - срочно бежать, как французы Алан Винерон и Гийом Андреони.

Не так давно в интернет-сообществах, отслеживающих иностранных наемников, появилась переписка с текстом на французском и страшными кадрами, на которых, предположительно, эти два француза и тела застреленных с близкого расстояния людей в военной форме. Эти снимки стали поводом для Следственного комитета России начать расследование.

«По имеющимся данным, французские наемники участвовали в боевых действиях на стороне Украины в рядах запрещенного в Российской Федерации националистического полка «Азов» (прим. ред. - запрещен в РФ)* и 92-й бригады Вооруженных сил Украины. Один из них опубликовал фото казни троих российских пленных, которые были расстреляны в упор. Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего для привлечения к ответственности лиц, причастных к совершению преступлении», - заявили в Следкоме РФ.

Алан и Гийом быстро сбежали с Украины, но прихватили с собой оружие, с которым их задержали на родине. Во Франции им грозит срок за наемничество до пятнадцати месяцев, будет ли проверка на их причастность к военным преступлениям - большой вопрос. Если европейцами и американцами с нацистскими взглядами, воюющими за Украину уже даже сложно удивить, то в последнее время там встречается и немало экзотики.

Например, японец с позывным «Хурасан», воюющий при этом в грузинском легионе. Интервью с ним опубликовала признанная в России иноагентом радиостанция «Радио Свобода»**. Он весь в характерных татуировках, выдающих принадлежность к якудза, традиционной форме организованной преступности в Японии. В интервью дает полную расшифровку какой из символов что означает. Он 10 лет провел в японской тюрьме, и вот теперь уже почти год на Украине. На японском звучат одни и те же зазубренные фразы.

Еще более экзотическая страна для поставок наемников в помощь нацистам - Израиль. Справедливости ради, немалый процент в этом списке составляют уроженцы либо с постсоветского пространства, либо с Украины, как представившийся бывшим одесситом по имени Геннадий. Воевал на харьковском направлении, многое уже написано у него на лице, но ничему не научило.

«Мои планы очень простые - нужно дождаться как заживут раны, пройти реабилитацию, научиться ходить с протезами и потом я вернусь обратно в часть», - рассказал наемник из Израиля Геннадий.

Иностранные наемники на Украине - это очень пестрый состав. Есть такие идейные как-полуодессит гражданин Израиля, есть люди с богатым криминальным прошлым, как японец «Хурасан», откровенные садисты, уголовники, есть, как всегда, и те, кто просто зарабатывает деньги.

Не так давно бывшая депутат шведского парламента Каролин Норденгрип записалась в украинскую армию с заявлением, что никогда не колебалась в этом решении.

«В моей бригаде решат, чем я буду заниматься, я сама не выбираю. Когда все вопросы с документами будут улажены, я стану сержантом, но точно не знаю, когда нас отправят на передовую, но это будет скоро», - заявила она в материале признанной в России иноагентом радиостанции «Радио свобода»**.

Поляки, немцы, испанцы, французы, представители стран Африки и Дальнего востока, Южной Америки и США с разными целями стремятся весь последний год к линии соприкосновения.

Ранее американские наемники на Украине рассказали о конфликтах и мошенничестве. Выяснилось, что в иностранном легионе есть люди, которые воюют без боевого опыта.

*«Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

**«Радио Свобода» признанно иноагентом в России