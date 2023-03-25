Выяснилось, что в иностранном легионе есть люди, которые воюют без боевого опыта.

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Многие американские наемники, воюющие на стороне украинских националистов, конфликтуют друг с другом, не имеют военного опыта и занимаются мошенничеством, пытаясь нажиться на конфликте. Это подтверждают документы, свидетельства украинских чиновников и самих наемников, пишет RT.

Отмечается, что есть случаи, когда наемники намеренно врут о своем военном опыте, чтобы попасть в иностранный легион украинских боевиков. Такие люди легко получают доступ к оружию, а также могут похитить его.

Напомним, ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор выразил уверенность, что воюющие на стороне Украины иностранные наемники будут уничтожены российской армией.

Он отметил, что никакое количество поставленного оружия Украине не изменит ситуацию. Макгрегор уверен, что 30 тысяч наемников будут вскоре ликвидированы.