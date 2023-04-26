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Пушилин заявил, что тарифы в новых регионах достигнут среднероссийских в течение 10 лет

Ирина Елагина
02:19 26.04.2023
Выравнивание тарифов станет одним из условий успешной интеграции новых регионов.
Пушилин заявил, что тарифы в новых регионах достигнут среднероссийских в течение 10 лет
© Фото: Алексей Никольский РИА Новости
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Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в новых регионах сравняются с общероссийскими к 2033 году. Такую задачу перед правительством поставил президент России Владимир Путин.

Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин по итогам совещания у премьер-министра Марата Хуснуллина по теме социально-экономического развития республики.

«Хуснуллин подчеркнул, что на уровне президента России принято решение: тарифы на новых территориях достигнут среднероссийских в течение десяти лет», - приводит RT заявление Пушилина.

Ранее Владимир Путин на встрече с Денисом Пушилиным заявил о необходимости полного прекращения работы вражеской артиллерии по Донецку. 

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