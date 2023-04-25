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Президент России Владимир Путин является величайшим человеком этого столетия. Об этом заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. По его словам, Путину удалось спасти Россию после смутных времен 90-х.

«Когда люди будут оценивать историю этого века, одно имя будет возвышаться над всеми, и это имя - Владимир Путин. Он один из величайших людей этого столетия», - цитирует RT слова Риттера.

Отставной офицер отметил, что именно благодаря Путину Россия смогла достичь нынешнего мирового уровня. Риттер добавил, что российский лидер находится на правильной стороне истории и всегда говорит истину.

Ранее Риттер заявил, что Путин обладает удивительным терпением, несмотря на всевозможные провокации Соединенных Штатов. Тем не менее он выразил сожаление по поводу отсутствия связи между правительствами России и США, так как это ухудшает положение дел в мире.