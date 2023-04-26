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Российский посол в Сербии указал свидетельства «деградации» Совета Европы

Вероника Волосунова
20:26 26.04.2023
Он считает, что действия Совета Европы являются свидетельством его превращения в марионетку Запада.
Российский посол в Сербии указал свидетельства «деградации» Совета Европы
© Фото: Lev Radin Keystone Press Agency Globallookpress
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Решение Комитета министров Совета Европы о поддержке запроса на вступление непризнанного Косова является признаком деградации организации и ее перехода под полный контроль Вашингтона и Брюсселя. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на российского посла в Сербии Александра Боцана-Харченко.

«Поддержка Комитетом министров Совета Европы запроса косовского квазигосударства о членстве в Совете и запуск там соответствующей процедуры - яркое свидетельство того, о чем мы не раз говорили <...> Свидетельство деградации организации, ее перерождения в инструмент Вашингтона и есовского Брюсселя по дальнейшему развалу евробезопасности, сотрудничества, системы международного права», - заявил он.

Посол также отметил «двурушничество и лживость» посредников от ЕС и США в диалоге Белград - Приштина, полное игнорирование ими мнения красных линий сербского руководства в связи с есовским соглашением о нормализации отношений по этому вопросу. При этом со стороны Сербии, как понимают в посольстве, полного согласия с ним не выражают, о чем неоднократно говорил президент страны.

По словам Боцана-Харченко, в результате выбранной Западом линии на продавливание косовское урегулирование заводится в глухой тупик.

Ранее Вучич сообщал, что западные политики давят на Сербию и требуют «вести себя как надо». Страна находится под прессингом Запада из-за отказа «быть как все».

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