Вучич заявил, что западные политики давят на Сербию и требуют «вести себя как надо»
Президент Сербии Александр Вучич признался, что находится под прессингом западных политиков, которые требуют соучастия в оказании военной помощи Украине и поддержки антироссийских санкций. Об этом сербский лидер заявил в эфире национального телевидения.
«Мне сказали: "У нас идет война в Европе, мы участвуем, хоть мы и не говорим этого". И говорят, что мы потеряем многое или все, если не будем вести себя как надо», - приводит РИА Новости слова Вучича.
Как сообщил Вучич, представители Запада угрожают остановить поток инвестиций в Сербию и помещать европейской интеграции из-за несговорчивости Белграда.
Ранее сообщалось, что Вучич в эфире сербского телевидения заявил о готовности обсуждать план ЕС по урегулированию косовской проблемы по все пунктам, кроме признания независимости Косово.