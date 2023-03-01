Вучич заявил, что западные политики давят на Сербию и требуют «вести себя как надо»

Александр Вучич заявил, что Сербия находится под прессингом Запада из-за отказа «быть как все».

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Президент Сербии Александр Вучич признался, что находится под прессингом западных политиков, которые требуют соучастия в оказании военной помощи Украине и поддержки антироссийских санкций. Об этом сербский лидер заявил в эфире национального телевидения.

«Мне сказали: "У нас идет война в Европе, мы участвуем, хоть мы и не говорим этого". И говорят, что мы потеряем многое или все, если не будем вести себя как надо», - приводит РИА Новости слова Вучича.

Как сообщил Вучич, представители Запада угрожают остановить поток инвестиций в Сербию и помещать европейской интеграции из-за несговорчивости Белграда.

Ранее сообщалось, что Вучич в эфире сербского телевидения заявил о готовности обсуждать план ЕС по урегулированию косовской проблемы по все пунктам, кроме признания независимости Косово.