Bloomberg: ЕС до сих пор не может найти и заморозить 136 млрд евро российских активов

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Власти Евросоюза до сих пор не могут найти большую часть замороженных российских активов. Как пишет Bloomberg, в данный момент официальный Брюссель заморозил активы Москвы на сумму около €21 млрд.

Кроме того, не все страны сообщества замораживают их в равной мере. Ранее в Центробанке РФ заявили, что возврат заблокированных средств крайне маловероятен. Несмотря на это, министр финансов Антон Силуанов рассчитывает начать контакты с Западом по теме взаимной разморозки активов.

Официальная Москва неоднократно заявляла о том, что заморозка Евросоюзом российских активов является грабежом.