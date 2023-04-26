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Глава Роскосмоса Борисов заявил, что новая российская сверхтяжелая ракета будет многоразовой

Марина Крижановская
17:56 26.04.2023
Вместе с тем российская сторона планирует открыть четыре-пять инновационных проектов и проводит научно-исследовательскую разработку проектов наподобие «Бурана».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Павел Бедняков, РИА Новости
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Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов заявил, что новая российская сверхтяжелая ракета будет многоразовой. По его словам, это является обязательным условием ее создания.

Также Борисов отметил, что в целом ракетно-космическая отрасль нуждается в талантливых молодых людях, так как со временем она «стареет» и пребывает в «не очень хорошем» состоянии.

Глава госкорпорации добавил, что в планах - открыть инновационные проекты, которые бы задействовали молодежь. По словам Борисова, планируется открыть четыре-пять таких проектов, один из которых имеет отношение к созданию многоспутниковой группировки. Обо всем этом глава Роскосмоса заявил на просветительском марафоне «Знание.Первые».

Он отметил, что российской стороной проводится научно-исследовательская разработка проектов наподобие «Бурана». Также Россия, как отметил Борисов, не будет самоизолироваться в области космических исследований, и некоторые государства из Африки, Азии и Европы готовы сотрудничать с ней по теме космоса.

Ранее Юрий Борисов проинформировал, что Россия продолжила работу на МКС (Международная космическая станция) до 2028 года. Соответствующие письма он направил странам - партнерам по МКС из США, Японии, Евросоюза и Канады.

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