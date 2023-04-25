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«Роскосмос» уведомил партнеров по МКС о продлении участия РФ в проекте до 2028 года

Марина Крижановская
19:21 25.04.2023
В частности, уведомления получили главы космических агентств из США, Японии, Евросоюза и Канады.
«Роскосмос» уведомил партнеров по МКС о продлении участия РФ в проекте до 2028 года
© Фото: Roscosmos, Globallookpress
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Россия продолжит работу на Международной космической станции (МКС) еще почти на пять лет - до 2028 года. Соответствующее уведомление странам-партнерам по МКС направил глава ГК «Роскосмос» Юрий Борисов. Об этом проинформировала пресс-служба госкорпорации.

«Сегодня генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов проинформировал глав космических агентств стран-партнеров по проекту Международной космической станции об одобрении правительством Российской Федерации продления участия России в проекте до 2028 года», - приводит РИА Новости сообщение организации.

Указано, что кабмин России 12 апреля 2023 года одобрил пролонгацию участия Российской Федерации в программе МКС. Письма были направлены Американскому космическому агентству NASA (Биллу Нельсону), Европейскому космическому агентству ESA (Йозефу Ашбахеру), Канадскому космическому агентству CSA (Лизе Кемпбелл) и министру образования, культуры, спорта, науки и технологии Японии Кейко Нагаоки.

«Настоящим письмом информирую вас о том, что правительство Российской Федерации одобрило продление участия России в программе Международной космической станции до 2028 года. Программа МКС является самым крупным и наиболее успешным международным проектом в области космоса, и я рад, что такая уникальная лаборатория продолжит свою работу и будет способствовать воплощению самых смелых замыслов человечества по освоению космического пространства», - заявил гендиректор Борисов.

Ранее исполнительный директор «Роскосмоса» космонавт Сергей Крикалев назвал сроки создания эскиза Российской космической станции. Он пояснил, что эскизное проектирование должно закончиться к концу 2023 года и то, что «уже есть оценки, как она будет выглядеть», добавив, что «сколько бы ни продлевали МКС, рано или поздно что-то должно прийти на смену».

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