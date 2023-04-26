Детский омбудсмен Львова-Белова заявила, что в Петербурге проверят все ПНИ

Поводом для массовых проверок стала смерть сирот в ПНИ №10 за последний год.

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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что во всех психоневрологических интернатах Петербурга будут проведены проверки после смерти сирот в ПНИ №10.

«Сейчас проверки начнутся по всем детским медучреждениям, особенно по отделениям милосердия. И нам важно, чтобы вне зависимости от состояния ребенка он получал всю важную, комплексную государственную помощь и сопровождение», - заявила Львова-Белова.

Она также назвала ситуацию печальной и выразила надежду, что в будущем подобные случаи не повторятся.

«Мы понимаем, что проблема в отделениях милосердия, в ПНИ, в детских домах-интернатах сохраняется, потому что дети, которые там находятся, имеют множество нарушений, требуют особенно пристального медицинского сопровождения», - добавила детский омбудсмен.

Ранее были установлены причины гибели сирот из интерната в Петербурге. У троих из шести погибших причиной смерти стал отек мозга при дефиците массы тела. У двоих диагностирована прогрессирующая дыхательная недостаточность, а еще у одного - недостаточность полиорганного типа. По данным следствия, сотрудники ПНИ ненадлежащим образом ухаживали за больными.