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Установлены причины гибели сирот из интерната в Петербурге

Вероника Волосунова
16:56 24.04.2023
Так, у троих из шести погибших постояльцев интерната диагностированы отек мозга и дефицит массы тела.
Установлены причины гибели сирот из интерната в Петербурге
© Фото: УСО ПНИ №10, ВКонтакте
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Трое из шести постояльцев психоневрологического интерната (ПНИ) №10 в Санкт-Петербурге умерли из-за отека мозга и дефицита массы тела. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Установлено, что у троих подопечных в причинах смерти значится отек головного мозга, указан общий дефицит массы тела, у двоих также была прогрессирующая дыхательная недостаточность, еще одна из причин - недостаточность полиорганного типа. Таким образом, в действиях сотрудников интернета следователи усмотрели признаки преступления по ч. 3 ст. 109 ("Причинение смерти по неосторожности") УК РФ», - рассказал источник агентству.

По словам собеседника агентства, у всех погибших был статус детей-сирот и по достижении ими 18-летнего возраста они были переведены в ПНИ. Сотрудники интерната доставили сирот в Александровскую больницу, где они и умерли.

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели с 2022 года шести совершеннолетних постояльцев ПНИ в Петербурге было заведено СК на прошлой неделе. Внимание на трагедию обратила учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер. Затем о проверке фактов гибели сирот сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

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