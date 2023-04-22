ТАСС: в Москве по обвинению в госизмене арестован сотрудник оружейного завода

Обвиненный в госизмене замначальника испытательной лаборатории московского оружейного завода «Промтехнология» Дмитрий Кича находится в СИЗО «Лефоротово».

© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress

Следователи Федеральной службы безопасности (ФСБ) предъявили обвинение в госизмене в пользу иностранных государств замначальнику испытательной лаборатории московского оружейного завода «Промтехнология» Дмитрию Киче. Обвиняемый в настоящее время находится в СИЗО «Лефортово», сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Следователи ФСБ предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("Госизмена"), в отношении гражданина России Кичи Дмитрия Александровича», - сообщил собеседник агентства.

В Лефортовском суде Москвы ТАСС подтвердили избрание в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, однако отказались от дальнейших комментариев в связи с тем, что уголовное дело содержит материалы под грифом «секретно».

Завод «Промтехнология» с 2011 года занимается производством охотничьих и спортивных винтовок.

Ранее в Свердловской области по подозрению в шпионаже задержали семейную пару. Супругов подозревают в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.