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Список санкций Чехии пополнился еще одним именем российского представителя. В среду, 26 апреля, в него внесли имя патриарха Кирилла. Отмечено, что против предстоятеля Русской православной церкви ввели санкционные ограничения за поддержку специальной военной операции России.

«Это решение сегодня одобрило правительство страны. Для патриарха это означает, например, запрет на въезд в Чехию или заморозку любого имущества в республике», - сообщило РИА Новости со ссылкой на чешское сетевое издание.

Также указано, что внесение патриарха Кирилла в данный список стало возможным благодаря принятию вступившего в январе в законную силу акта.

В июне прошлого года санкции против патриарха Кирилла и детского омбудсмена РФ ввела Великобритания. Тогда же представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что британские власти не внесли ни в один «черный список» ни одного украинского нациста со свастикой.

В начале апреля 2023 года предстоятель РПЦ патриарх Кирилл заявил, что Запад хотел взять Россию «голыми руками» и навязать свои ценности. В проповеди после Божественной литургии он отметил, что «ставилась задача взять нас голыми руками, без всякой войны, одурачить нас, втянуть в свой мир, привить нам свои ценности». Но когда стало ясно, что ничего общего уже нет, «все это и привело к военному противостоянию».