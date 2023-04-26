Сигал заявил, что Зеленский всегда работал на украинских нацистов

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Голливудский актер, спецпредставитель МИД РФ по гуманитарным связям России и США Стивен Сигал заявил, что нацизм является главной силой украинской военной машины, а Владимир Зеленский работает исключительно на нацистов. Об этом звезда боевиков рассказал, выступая на просветительском форуме «Знание. Первые».

«Мои друзья показали мне документальные фильмы, и я понял, что 90% тех, кто пишет материалы об Украине, на самом деле не были там. Я решил сам туда поехать и все увидеть. Я побывал в нескольких местах, и у меня была возможность взять интервью у нацистов. И для меня стало очевидным, что нацисты и нацизм это та сила, которая движет украинскую военную машину. И Зеленский работает на нацистов постоянно. Он обманывает людей - говорит, что он еврей, что он ненавидит нацистов. Но это не так, он на них работает, использует в своих целях. Он знает, что нацисты - его лучшие войска», - рассказал актер.

Артист добавил, что является русским по крови, и сам он считает себя русским в душе.

Ранее Сигал рассказал, что в США и в мире становится все больше людей, любящих Россию. При этом, по словам артиста, уже более половины американцев перестали верить западной пропаганде.