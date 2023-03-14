Сигал рассказал, что в США есть те, кто любит Россию и знает, что им говорят неправду

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Голливудский актер Стивен Сигал, занимающий должность специального представителя Министерства иностранных дел РФ по гуманитарным связям России и США, рассказал, что в США и в мире становится все больше людей, любящих Россию. В ходе учредительного съезда Международного движения русофилов артист рассказал, что уже более половины американцев перестали верить западной пропаганде.

«Я считаю, что около половины Америки любит Россию - при этом люди понимают, что им лгут... Мы оказались в ситуации, когда люди понимают, что им лгут, что ими манипулируют. Это делают не только американские политики, но и Джордж Сорос, Билл Гейтс, люди, которые пропагандируют теории о глобализации и новом мировом порядке. Половина американцев в ужасе от новостей о закрытии банков. Многие американцы переходят на нашу сторону. Не скажу насчет Европы, но в Японии - я много знаю о ней, я там вырос - тоже начинают понимать, как Америка ими манипулирует», - сказал актер.

Ранее Стивен Сигал заявил, что считает себя русским. Актер объяснил этим решение остаться в РФ, несмотря на то что некоторые деятели культуры покинули страну.