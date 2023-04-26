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Воробьев заявил, что уникальные школы Подмосковья будут помогать детям побеждать

Вероника Волосунова
16:16 26.04.2023
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поприветствовал школьников на финале Всероссийской олимпиады по литературе, который впервые проходит в Подмосковье.
Воробьев заявил, что уникальные школы Подмосковья будут помогать детям побеждать
© Фото: Павел Бедняков, РИА Новости
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Приветствуя 300 финалистов Всероссийской олимпиады по литературе в Гимназии имени Примакова, глава Московской области Андрей Воробьев заявил, что флагманские школы Подмосковья будут помогать талантливым школьникам побеждать в олимпиадах и в жизни. Об этом сообщает «360».

Гимназия Примакова является одним из образовательных кластеров с лучшим техническим оборудованием и кампусами для проживания. Это первая школа в Подмосковье, которая принимает у себя финал всероссийской олимпиады.

Всего в Подмосковье три образовательных кампуса, которые напоминают небольшие города с учебными классами, лабораториями, мастерскими, кампусами для проживания и даже планетарием. Два из них уже работают. Главная цель кампусов - создать современную и комфортную среду, которая будет помогать развивать таланты школьников.

«Мы хотим, чтобы вы, ребята, поступили в лучшие вузы, реализовали свои таланты. У нас в Подмосковье три кластера для подготовки детей. Этот - гуманитарный. Он здесь, на базе Гимназии имени Примакова», - заявил Андрей Воробьев.

Если первый кластер гуманитарный, то два других имеют естественно-научную направленность. Один находится в Физтех-лицее имени Капицы в Долгопрудном, а второй скоро будет открыт в Истре и станет альма-матер для айтишников и инженеров.

«Мне кажется, умение побеждать в литературе, английском языке, математике и вообще в жизни - важное качество для человека. Это то, что формирует характер. Поэтому желаю всем успеха», - пожелал Андрей Воробьев участникам олимпиады.

© Пресс-служба Губернатора Московской области

Новый подход к обучению в Московской области выбран не случайно.

«Кластерный подход, система флагманских школ - это то, что дает возможность повышать качество образования, а нашим ребятам - реализовать себя и проявить свои знания в том, что им интересно», - сказал губернатор.

В прошлом году Подмосковье оказалось на втором месте в общекомандном зачете Всероссийской олимпиады школьников - 309 ребят от региона получили дипломы призеров и победителей.

Ранее воспитанницы пансиона МО РФ стали победителями Международной олимпиады по географии. Участники соревнований демонстрировали знания в области географических объектов, ландшафта, территорий, стран, материков и океанов. Их оценивали эксперты из Русского географического общества и ведущих вузов страны.

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