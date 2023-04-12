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Воспитанницы пансиона МО РФ стали победителями Международной олимпиады по географии

16:50 12.04.2023
Участники соревнований демонстрировали знания в области географических объектов, ландшафта, территорий, стран, материков и океанов. Их оценивали эксперты из Русского географического общества и ведущих вузов страны.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Воспитанницы пансиона Министерства обороны России стали лучшими по итогам Международной олимпиады по географии среди учащихся довузовских учреждений.

В ходе интеллектуальных соревнований свои знания в области географии продемонстрировали более 135 человек из образовательных организаций военных ведомств России, Белоруссии и Киргизии, а также Следственного комитета РФ. 

Торжественная церемония и награждение состоялись в Пансионе воспитанниц Минобороны.

«За время состязаний каждый из вас получил большой опыт решения географических задач. Желаю удачи, вдохновения, творческих успехов и новых побед», - сказал присутствующий на заседании исполняющий должность начальника Главного управления кадров Минобороны Юрий Бобров.

Он также поблагодарил педагогов за подготовку учеников к соревнованиям, а членов жюри - за продуманные задания.

В декабре замминистра обороны Николай Панков заявил, что Пансион воспитанниц Минобороны входит в число лучших школ России.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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