Воспитанницы пансиона МО РФ стали победителями Международной олимпиады по географии
Воспитанницы пансиона Министерства обороны России стали лучшими по итогам Международной олимпиады по географии среди учащихся довузовских учреждений.
В ходе интеллектуальных соревнований свои знания в области географии продемонстрировали более 135 человек из образовательных организаций военных ведомств России, Белоруссии и Киргизии, а также Следственного комитета РФ.
Торжественная церемония и награждение состоялись в Пансионе воспитанниц Минобороны.
«За время состязаний каждый из вас получил большой опыт решения географических задач. Желаю удачи, вдохновения, творческих успехов и новых побед», - сказал присутствующий на заседании исполняющий должность начальника Главного управления кадров Минобороны Юрий Бобров.
Он также поблагодарил педагогов за подготовку учеников к соревнованиям, а членов жюри - за продуманные задания.
В декабре замминистра обороны Николай Панков заявил, что Пансион воспитанниц Минобороны входит в число лучших школ России.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.