Военный эксперт Литовкин заявил, что британские снаряды с ураном заразят земли Украины

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Применение на территории Украины британских снарядов с обедненным ураном приведет к заражению земли. Под угрозой и здоровье танкистов, которые будут применять эти боеприпасы - в том числе и британские наемники, если они есть. Об этом «Звезде» рассказал военный эксперт Виктор Литовкин.

«Главная проблема в том, что они (британцы - Прим.ред.) применяют эти снаряды на чужой земле. Она не будет востребована миллионы лет - на ней ничего нельзя будет сажать. А чужую землю не жалко, чужих людей не жалко, поэтому они и применяют снаряды с урановыми сердечниками. Да и своих солдат (наемников - Прим. ред.) не жалко - там же все заражаются», - рассказал эксперт.

Ранее стало известно, что Великобритания направила Украине тысячи снарядов для танков, в том числе и с обедненным ураном. При этом в Минобороны королевства заявили, что не будут отслеживать их использование. В Кремле отметили, что Британии придется нести ответственность за эту поставку.