Памфилова заявила о возможном участии представителей ЦИК в миссии на выборах в Турции

Памфилова отметила, что на президентских выборах в Турции будет немного международных наблюдателей.

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Наблюдатели от ЦИК РФ, возможно, войдут в международную миссию на президентских выборах в Турции. Об этом рассказала глава ЦИК Элла Памфилова.

Она отметила, что у Турции и России «очень хорошие отношения в электоральной сфере», но напомнила, что из-за последствий разрушительных землетрясений контакты в этой сфере сократились.

«У них будет наблюдателей ограниченное количество из международных организаций», - приводит РИА Новости слова Панфиловой.

Но глава ЦИК не исключает, что российские наблюдатели все же примут участие в турецких выборах.

«Может быть. Думаем, может быть, в составе какой-то миссии могут быть», - пояснила Памфилова.

Ранее сообщалось о попытках Запада вмешаться в выборы президента Турции.



Напомним, что выборы президента Турции состоятся 14 мая. Главным соперником Эрдогана считается лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу.