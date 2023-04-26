В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин попросил Ростовскую область помочь военным и переехавшим из соседних регионов

Игнат Далакян
14:40 26.04.2023
Глава государства поблагодарил губернатора Ростовской области Голубева за помощь людям с соседних территорий, которые там находятся.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: пресс-служба президента РФ
Читайте нас на:

На Ростовскую область легла дополнительная нагрузка на фоне СВО, нужно помочь военным и тем, кто переехал туда из близлежащих регионов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Ростовской области Василием Голубевым.

«На Ростовскую область легла дополнительная нагрузка в связи с теми событиями, которые происходят на соседних территориях», - сказал глава государства.

Владимир Путин поблагодарил губернатора Ростовской области за помощь людям с соседних территорий, которые там находятся.

«Сегодня, безусловно, нужно оказать людям помощь - и нашим военнослужащим, всем категориям военнослужащих, и членам их семей», - сказал президент России.

Кроме того, Владимир Путин поддержал предложение главы региона о государственных наградах для селян.

Ранее глава Российского государства заявлял, то лично посетил штабы в новых регионах, чтобы не отвлекать военных от дел на местах. Владимир Путин рассказал, что сам отправился в штабы в Херсонской области и Луганской Народной Республике.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:38 В стране и мире
Видео
УФСБ по Москве пресекло работу колл-центров, действовавших в интересах украинских боевиков
15:13 В стране и мире
Захарова отметила готовность Китая помогать в переговорах с Украиной
14:35 Армия
Видео
МО РФ сообщило об уничтожении украинского штурмовика Су-25 в Херсонской области
14:03 В стране и мире
Видео
Глава МЧС Куренков сообщил, что перед пожаром в поселке Сосьва выявили нарушения пожарной безопасности
13:50 В стране и мире
Десять норвежских дипломатов объявили в России персонами нон грата
Популярное
Видео
Мишустин сравнил госуправление с погоней льва за газелью
Костомаров столкнулся с проблемами при восстановлении подвижности
Видео
Опубликованы кадры пылающего состава с деревом в охваченной пожаром Сосьве
Daily Mail: звезда «Гарри Поттера» Рэдклифф впервые стал отцом
Видео
Песков назвал враньем слухи о двойниках и бункерах Путина
Видео
Ржевский берсерк: пенсионерка с топором разгромила строительный магазин
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.