Путин попросил Ростовскую область помочь военным и переехавшим из соседних регионов

Глава государства поблагодарил губернатора Ростовской области Голубева за помощь людям с соседних территорий, которые там находятся.

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На Ростовскую область легла дополнительная нагрузка на фоне СВО, нужно помочь военным и тем, кто переехал туда из близлежащих регионов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Ростовской области Василием Голубевым.

«На Ростовскую область легла дополнительная нагрузка в связи с теми событиями, которые происходят на соседних территориях», - сказал глава государства.

Владимир Путин поблагодарил губернатора Ростовской области за помощь людям с соседних территорий, которые там находятся.

«Сегодня, безусловно, нужно оказать людям помощь - и нашим военнослужащим, всем категориям военнослужащих, и членам их семей», - сказал президент России.

Кроме того, Владимир Путин поддержал предложение главы региона о государственных наградах для селян.

Ранее глава Российского государства заявлял, то лично посетил штабы в новых регионах, чтобы не отвлекать военных от дел на местах. Владимир Путин рассказал, что сам отправился в штабы в Херсонской области и Луганской Народной Республике.