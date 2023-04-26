Артиллерия ВС РФ выполнила 59 огневых задач в районе Артемовска за сутки

Всего за сутки на Донецком направлении было уничтожено до 300 украинских боевиков.

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда

Минобороны России рассказало об огневой поддержке штурмовых отрядов, ведущих бои за Артемовск. Детали раскрыл официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«В течение суток авиацией в данном районе совершено четыре самолетовылета. Артиллерией группировки выполнено 59 огневых задач», - заявил Конашенков.

Поддержку штурмовым отрядам также оказали подразделения ВДВ и «Южной» группировки войск. Они пресекли попытки украинских боевиков контратаковать на северном и южном флангах.

Артиллерия «Южной» группировки войск нанесла поражение подразделениям 57-й мотопехотной и 5-й штурмовой бригадам противника в районах населенных пунктов Артемовское, Богдановка и Красное Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 300 боевиков и наемников, две БМП, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, гаубицы Д-20 и «Мста-Б», самоходную артиллерийскую установку «Акация» и британскую гаубицу L118.

Ранее на Донецком направлении было уничтожено до 360 боевиков. Артиллеристы нанесли удары по позициям противника в районах Богдановки, Красного, Ступочек. Авиация за сутки совершила в район Артемовска девять вылетов, артиллерия выполнила 62 огневые задачи.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.