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В МО РФ заявили, что противник потерял до 360 боевиков на Донецком направлении за сутки

15:31 25.04.2023
Также украинские боевики потеряли на Донецком направлении за сутки семь БМП, восемь других боевых бронированных машин, семь автомобилей, гаубицу Д-20 и две САУ «Гвоздика».
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков заявил, что противник за сутки потерял на Донецком направлении до 360 боевиков. 

«За сутки потери противника на данном направлении составили до 360 украинских военнослужащих и наемников, семь боевых машин пехоты, восемь боевых бронированных машин, семь автомобилей, гаубица Д-20, а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика"», - сообщил Конашенков.

Кроме того, штурмовые отряды продолжают уничтожать неприятеля на западе Артемовска. ВДВ и авиация их поддерживают и пресекают попытки вооруженных формирований Украины перебросить резервы в город. Артиллеристы нанесли удары по позициям противника в районах Богдановки, Красного, Ступочек. Авиация за сутки совершила в район Артемовска девять вылетов, артиллерия выполнила 62 огневые задачи.

Представитель российского оборонного ведомства рассказал об успехах наших войск и на других направлениях. Так, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях суточные потери украинской стороны превысили 120 человек. Помимо живой силы, уничтожены боевая бронированная машина, девять автомобилей, гаубицы Д-20 и «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Акация». На Херсонском направлении за сутки противник потерял до 20 человек, уничтожена американская буксируемая гаубица М777.

На Купянском направлении в Харьковской области и в Луганской Народной Республике пресечены действия четырех украинских разведгрупп. Суточные потери украинской стороны в живой силе составили до 65 человек, уничтожены две боевые бронированные машины и пикап. В районе Терновой уничтожен склад боеприпасов. На Краснолиманском направлении за сутки уничтожены до 80 украинских боевиков, две БМП, буксируемая гаубица Д-20.

Также в новой сводке о проведении специальной военной операции говорится об уничтожении украинской РЛС наведения целей для С-300.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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