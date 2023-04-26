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Первый замминистра обороны Цаликов проинспектировал строительство парка «Патриот» в Башкирии

Алексей Кошкин
18:17 26.04.2023
На открытых площадках построены тренировочный комплекс, парашютная вышка, полоса препятствий, музей военной техники и партизанская деревня.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов проинспектировал в Уфе военно-патриотический парк «Патриот». Там с июня прошлого года работает и учебно-методический центр «Авангард».

Для старшеклассников здесь создаются все условия для проведения занятий по строевой, огневой и даже парашютной подготовке. Для обучения навыкам стрельбы есть электронный тир. В одной из аудиторий курсантам преподают начальную медицинскую подготовку. 

Вскоре будет построена и площадка для отработки приемов управления беспилотниками, но уже сейчас курсанты в специальном классе изучают разные типы дронов.

В ближайшее время строители завершат возведение жилых модулей для детей, рассчитанных на 100 человек. Руслан Цаликов осматривает эти объекты вместе с главой республики и полпредом президента в Приволжском федеральном округе.

Осмотрев учебные помещения, тренировочные зоны и строящиеся объекты, Руслан Цаликов пообщался с участниками смены, преподавателями и их гостями.

В «Авангарде» для молодежных смен проходят и патриотические мероприятия: встречи с ветеранами боевых действий и Великой Отечественной войны. На площади парка рядом с боевой техникой есть и своя Аллея славы героев Башкирии. Теперь там есть и несколько елей, посаженных Русланом Цаликовым.

Ранее сообщалось, что заместители министра обороны России Цаликов и Попов проинспектировали технополис «Эра».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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