Замминистры обороны РФ Цаликов и Попов проинспектировали технополис «Эра»

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Первый замминистра обороны России Руслан Цаликов и замминистра обороны Павел Попов совместно с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым проинспектировали военный инновационный технополис «Эра» в Анапе. Инспекции представили возможности и разработки дизайн-центра микроэлектроники, а также инфраструктуру для внедрения передовых технологий.

«В числе представленных объектов: Центр машинного обучения, работа которого организована в целях апробации разработанных предприятиями оборонно-промышленного комплекса образцов вооружения с использованием искусственного интеллекта», - сообщили в Минобороны РФ.

Также представителям оборонного ведомства показали возможности технополиса, связанные с запуском научно-производственного центра «Кулибин». На нем будут решаться задачи по созданию опытных образцов изготовленных в «Эре» изделий.

В рамках поездки состоялось заседание Совета технополиса, на котором были подведены итоги пяти лет деятельности «Эры». Председателем заседания стал Денис Мантуров.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.