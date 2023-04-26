Десять норвежских дипломатов объявили в России персонами нон грата

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Министерство иностранных дел в качестве ответной меры объявило персонами нон грата 10 дипломатов Норвегии - среди них представители посольства и аппарата атташе по вопросам обороны. В связи с этим в здание МИД был вызван норвежский посол Роберт Квиле, ему был выражен решительный протест в связи с решением Осло о высылке 15 дипломатов посольства РФ.

«Послу Норвегии также было заявлено, что последуют другие меры в связи с недружественными действиями Осло, включая введение ограничений на найм норвежскими дипмиссиями принятого на месте персонала из числа российских граждан», - говорится на сайте МИД РФ.

Ранее в МИД РФ был вызвал посол Молдавии Лилиан Дарий из-за высылки российского дипломата. Посольство России сообщило, что молдавские власти не разъяснили мотивы своего решения.