СФ одобрил закон о лишении приобретенного гражданства России за дискредитацию ВС РФ

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Совет Федерации одобрил закон о лишении приобретенного гражданства России за дискредитацию ВС РФ и за действия, угрожающие национальной безопасности.

Конституционный комитет Совфеда на заседании поддержал закон. Трансляция заседания ведется на сайте Совета Федерации Федерального собрания России.

По закону «О гражданстве РФ» также допускается возможность лишать приобретенное гражданство за публичный призыв к экстремизму, посягательство на жизнь государственного деятеля, а также за организацию вооруженного мятежа.

Ранее Государственная дума России поддержала лишение гражданства России за угрозу национальной безопасности РФ. Поправка вносится к подписанному 5 апреля предыдущего года законопроекту «О гражданстве РФ».