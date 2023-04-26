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СФ одобрил закон о лишении приобретенного гражданства России за дискредитацию ВС РФ

Игнат Далакян
13:45 26.04.2023
Закон на заседании поддержал Конституционный комитет Совета Федерации.
СФ одобрил закон о лишении приобретенного гражданства России за дискредитацию ВС РФ
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press
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Совет Федерации одобрил закон о лишении приобретенного гражданства России за дискредитацию ВС РФ и за действия, угрожающие национальной безопасности.

Конституционный комитет Совфеда на заседании поддержал закон. Трансляция заседания ведется на сайте Совета Федерации Федерального собрания России.

По закону «О гражданстве РФ» также допускается возможность лишать приобретенное гражданство за публичный призыв к экстремизму, посягательство на жизнь государственного деятеля, а также за организацию вооруженного мятежа.  

Ранее Государственная дума России поддержала лишение гражданства России за угрозу национальной безопасности РФ. Поправка вносится к подписанному 5 апреля предыдущего года законопроекту «О гражданстве РФ».

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