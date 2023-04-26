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Специалист по ИИ Муратчаев назвал преувеличением страхи «очеловечивания» роботов

Алексей Курильченко
13:40 26.04.2023
Ранее в РПЦ предложили запретить наделять роботов и программы человеческими чертами.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Ju Huanzong, XinHua , Globallookpress
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«Очеловечивание» программ и роботов, а также создание для них человеческих лиц должно быть запрещено, а людей необходимо предупреждать, если они где-либо общаются с искусственным интеллектом. Об этом заявил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детей РПЦ иерей Федор Лукьянов. Специалист в области искусственного интеллекта Султансаид Муратчаев прокомментировал «Звезде» данное предложение.

«Вопрос о маркировке логичен, потому что во многих случаях - например, при общении с банком по телефону - мы даже до конца не понимаем, робот с нами говорит или человек. Идея хорошая - предупреждать людей о роботах, чтобы он сильно не переусердствовал. Проблема переноса человеческих свойств чуть преувеличена, так как все существующие на данный момент технологии даже близко не похожи на человека, не копируют его свойства и интеллект. Задача ИИ - по крайней мере, голосовых помощников - максимально обходительно общаться с человеком», - рассказал эксперт.

Ученый отметил, что многие компании заменяют работников, общающихся с клиентами, на роботов с целью экономии.

Ранее эксперт в области информационных технологий и кибербезопасности Борис Косарев рассказал «Звезде», что в ближайшее время ИИ может совершить качественный скачок и кардинально изменить человеческую жизнь.

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