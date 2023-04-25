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Помощник президента Орешкин спрогнозировал рост реальных зарплат на 10%

Игнат Далакян
13:00 25.04.2023
Максим Орешкин отметил, что российская экономика должна переходить, и учиться, и работать в условиях высоких заработных плат.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press
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Помощник российского президента Максим Орешкин в ходе своего выступления на марафоне «Знание.Первые» заявил, что реальные зарплаты в Российской Федерации по итогам текущего месяца вырастут на 10% в годовом выражении.

«В этом году у нас уже ожидается очень серьезный рост реальных заработных плат: по итогам апреля он должен составить порядка 10% к уровню прошлого года», - сказал Орешкин.

Помощник президента РФ считает, что экономика страны должна переходить, и учиться, и работать в условиях высоких зарплат.

«Низкая зарплата не должна быть конкурентным преимуществом», - сказал Орешкин.

По его мнению, конкурентным преимуществом экономики России последовательно будут становиться высокая производительность, эффективность, а также собственные технологические платформы.

Ранее президент России Владимир Путин включил своего помощника Максима Орешкина в наблюдательный совет государственного фонда «Защитники Отечества». Этот фонд создан для помощи участникам специальной военной операции России на Украине.

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