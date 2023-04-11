В стране и мире Минобороны Армении сообщило о стабильной ситуации на границе с Азербайджаном Елизавета Потейчук До этого военные ведомства двух стран обвинили друг друга в жертвах среди бойцов после перестрелке на границе с Азербайджаном. © Фото: Аппарат Президента Республики Армения Читайте нас на: Министерство обороны Армении проинформировало, что в настоящее время обстановка на границе с Азербайджаном сохраняется относительно спокойной. «По состоянию на 19.55 (По местному времени. - Прим. ред.) обстановка на передовой продолжает оставаться относительно стабильной», - говорится в сообщении ведомства. Ранее Минобороны двух стран обрушили друг на друга обвинения в связи с инцидентом в районе села Тех. Как сообщает азербайджанская сторона, есть жертвы с обеих сторон. Вместе с тем МО Армении сообщило о жертвах и пострадавших среди армянский военных после перестрелки на границе с Азербайджаном. Экспертное мнение и аналитика