В стране и мире Поезда по восстановленной части Крымского моста будут запущены в мае Алексей Курильченко На ремонтируемом участке завершены все сложные этапы работы. © Фото: Пресс-служба Росавтодор, РИА Новости Читайте нас на: Движение поездов по отремонтированной железнодорожной части Крымского моста будет запущено досрочно в мае. Об этом сообщил начальник ФКУ Упрдор «Тамань» Никита Храпов. «Все сложные этапы по восстановлению железнодорожной части Крымского моста завершены. Ведутся работы по устройству верхнего строения пути, инженерным коммуникациям, водоотводу. Это позволяет опередить график производства работ и выполнить досрочный запуск рабочего движения в мае», - заявил Храпов. Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что при ремонте моста применяются уникальные технологии, благодаря которым пролеты будут поднимать специальными подъемными кранами с воды. Он добавил, что один пролет полноценно функционирует, другой «немножко пострадал», но принято решение его восстановить. Экспертное мнение и аналитика