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Генпрокурор России поручил обеспечить законность и безопасность на выборах в новых регионах

Тимур Шерзад
11:16 26.04.2023
Выборы в составе России в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях пройдут впервые в этом году.
Генпрокурор России поручил обеспечить законность и безопасность на выборах в новых регионах
© Фото: Павел Бедняков, РИА Новости
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Генеральный прокурор России Игорь Краснов дал прокурорам поручения обеспечить законность, прозрачность и безопасность выборов в новых регионах страны. 

«В текущем году предстоят масштабные выборы, в которых впервые примут участие жители наших новых регионов. В связи с этим прокурорам даны конкретные поручения, чтобы голосование было законным, прозрачным и безопасным», - заявил Краснов в ходе ежегодного отчета в Совете Федерации.

Как заметил генеральный прокурор, в 2022 году удалось обеспечить надлежащий уровень законности во время Единого дня голосования. При этом были пресечены попытки деструктивных сил на него повлиять. 

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что тарифы в новых регионах достигнут среднероссийских в течение 10 лет.

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