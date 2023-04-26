В ЕАО задержан браконьер, застреливший амурского тигра

Подозреваемому грозит до четырех лет тюрьмы.

© Видео: Пограничное управление ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области © Фото: Пограничное управление ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области

В Еврейской автономной области браконьер застрелил амурского тигра и закопал останки. Об этом сообщила Федеральная служба безопасности.

Согласно данным ведомства, 32-летний мужчина убил животное из ружья, а затем спрятал его в замаскированном тайнике.

По уголовному делу о незаконной добыче ценных диких животных подозреваемому грозит до четырех лет тюрьмы и штраф до 1 миллиона рублей.

Ранее браконьеры на Сахалине жестоко расправились с более 20 краснокнижными северными оленями. Видео с обезглавленными телами животных было выложено в Сети.