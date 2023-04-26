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Самоходные «Ноны» ВДВ разгромили украинскую бронетехнику и опорные пункты

11:28 26.04.2023
Нанеся удар, экипажи 120-миллиметровых орудий тут же сменили позицию. Разведку целей и корректировку осуществляли расчеты беспилотников.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Самоходная артиллерия ВДВ - 120-миллиметровые орудия «Нона-С» - постоянно громят живую силу и технику украинских боевиков. Кадры этой боевой работы показало Минобороны России.

«Экипажи 120-мм самоходных орудий "Нона" совершили марш на огневые позиции и после проведения прицеливания поразили опорные пункты, бронетехнику и живую силу украинских боевиков», - говорится в сообщении.  

В российском оборонном ведомстве уточнили, что, уничтожив выявленные объекты врага, экипажи сменили позиции, чтобы не попасть под ответный удар и выполнить новые боевые задачи. 

Также в МО РФ добавили, что разведку, корректирование огня и контроль поражения осуществляют расчеты беспилотников. 

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Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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