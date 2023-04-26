Самоходные «Ноны» ВДВ разгромили украинскую бронетехнику и опорные пункты

Нанеся удар, экипажи 120-миллиметровых орудий тут же сменили позицию. Разведку целей и корректировку осуществляли расчеты беспилотников.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Самоходная артиллерия ВДВ - 120-миллиметровые орудия «Нона-С» - постоянно громят живую силу и технику украинских боевиков. Кадры этой боевой работы показало Минобороны России.

«Экипажи 120-мм самоходных орудий "Нона" совершили марш на огневые позиции и после проведения прицеливания поразили опорные пункты, бронетехнику и живую силу украинских боевиков», - говорится в сообщении.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что, уничтожив выявленные объекты врага, экипажи сменили позиции, чтобы не попасть под ответный удар и выполнить новые боевые задачи.

Также в МО РФ добавили, что разведку, корректирование огня и контроль поражения осуществляют расчеты беспилотников.

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Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.