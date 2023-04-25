Смешать с землей: «Гвоздики» не дают врагу латать укрепления на Северском направлении

Сейчас бойцы 2-го армейского корпуса ведут позиционные бои, поражая уже пристрелянные дежурные цели. Противник пытается восстанавливать их, но раз за разом получает артиллерийский снаряд.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Бойцы 2-го армейского корпуса ведут огонь по дежурной цели. Это значит, что место хоть и пристреляно, но боевики киевского режима раз за разом пытаются восстановить уничтоженную позицию.

На Северском направлении сейчас идут в основном позиционные бои, и артиллерия здесь играет ключевую роль. Украинские боевики ежедневно пытаются окапываться, и задача наших бойцов - свести их усилия на нет.

Для поражения укреплений противника используют универсальные осколочно-фугасные боеприпасы. Один и тот же снаряд может как разрушать блиндажи, взрываясь после заглубления, так и поражать пехоту врага, детонируя в воздухе.

Активная оборона не подразумевает бездействия, это постоянная работа на истощение. Продвижение наших войск идет сложно и без форсирования, зато с минимальными потерями. Каждое действие штурмовиков тщательно планируется. Бойцы перед штурмом отрабатывают каждый шаг, на каждом конкретном объекте.

Успех штурмовых групп всегда зависит от слаженных действий всех подразделений на направлении, и взаимодействие налажено прекрасно. Артиллерия оказывает поддержку пехоте именно там, где это необходимо в конкретный момент.

Киевский режим, давно переставший считаться с потерями, подгоняемый западными кураторами, стремится показать хоть какой-то результат на линии боевого соприкосновения, однако, несмотря на поставки вооружения и боеприпасов, линия фронта здесь медленно, но неуклонно продолжает двигаться на запад.

Ранее сообщалось, что российские танкисты разгромили украинские опорные пункты на востоке Угледара.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.