Мишустин сравнил госуправление с погоней льва за газелью
По словам премьер-министра, в таком важном деле бездействие недопустимо.
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Госуправление можно сравнить с естественным отбором. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые», процитировав журналиста Томаса Фридмана.
«Каждое утро в Африке просыпается газель. Она должна бежать быстрее льва, иначе погибнет. Каждое утро в Африке просыпается лев. Он должен бежать быстрее газели, иначе умрет от голода. Не важно, кто ты - газель или лев, когда встает солнце, нужно бежать. В госуправлении все именно так. Бездействовать и ждать недопустимо», - заявил Мишустин.
Также Мишустин заявил, что «отмена» России направлена на то, чтобы расколоть русскоязычное общество и лишить его исторического знания.