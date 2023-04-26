В стране и мире Мишустин сравнил госуправление с погоней льва за газелью Алексей Курильченко По словам премьер-министра, в таком важном деле бездействие недопустимо. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Госуправление можно сравнить с естественным отбором. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые», процитировав журналиста Томаса Фридмана. «Каждое утро в Африке просыпается газель. Она должна бежать быстрее льва, иначе погибнет. Каждое утро в Африке просыпается лев. Он должен бежать быстрее газели, иначе умрет от голода. Не важно, кто ты - газель или лев, когда встает солнце, нужно бежать. В госуправлении все именно так. Бездействовать и ждать недопустимо», - заявил Мишустин. Также Мишустин заявил, что «отмена» России направлена на то, чтобы расколоть русскоязычное общество и лишить его исторического знания. Экспертное мнение и аналитика