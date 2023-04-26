Мишустин назвал «отмену» России попыткой расколоть общество

«Отмена» русской культуры направлена на то, чтобы люди утратили историческое знание.

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Россия сталкивается с попытками запретить использование русского языка и произведений культуры. Такая «культура отмены» направлена на то, чтобы расколоть русскоязычное общество и лишить его исторического знания. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на федеральном просветительском марафоне «Знание.Первые».

«Мы видим попытки полностью запретить использование русского языка, книг, фильмов и музыки на нем, всего нашего контента в Интернете. Такая политика "отмены" России направлена на то, чтобы люди на могли общаться на одном языке, забыли свои традиции, свою историю, не могли извлекать уроков из прошлого. Ведь именно историческое знание помогает нам понимать причины происходящих событий», - заявил Мишустин.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ, в отличие от Запада, не будет жить без мировой культуры. Именно западные страны, по словам российского лидера, «додумались отменить Чайковского».